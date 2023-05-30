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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:20

В Москве будут судить мужчину, задушившего собственную мать

После убийства он вывез тело в Рязанскую область и обратился в полицию с заявлением об исчезновении
Мила ГЕНЬ
В Москве будут судить мужчину, задушившего собственную мать

В Москве будут судить мужчину, задушившего собственную мать

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственный комитет Москвы завершил расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки на северо-западе столицы. Причастным к этому оказался ее сын, который и заявил об исчезновении женщины, рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Следствие выяснило, что 49-летний мужчина 23 марта 2023 года в гараже на Походном проезде в Москве во время ссоры задушил свою мать. Затем он решил спрятать труп и перевез тело женщины на участок местности в Рязанской области.

Через два дня, 25 марта мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении матери. Однако следователи смогли добиться правды. Собрано достаточно доказательств, чтобы вина фигуранта могла быть доказана. Уголовное дело передали в суд.

Ранее KP.RU писал, что 60-летний москвич зарубил топором 87-летнюю мать на юго-западе столицы.