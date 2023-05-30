Эвакуированные после атаки беспилотников жители Москвы возвращаются в свои дома Фото: Александр РОГОЗА

Экстренные службы завершили все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств атаки БПЛА в Москве. На время их проведения жителей пострадавших зданий эвакуировали. Сейчас они уже начали возвращаться в свои дома, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Первыми в квартиры смогли попасть жители МКД на Ленинском проспекте.

— Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях, — отметил Собянин.

Напомним, ранее мэр Москвы сообщил об атаке БПЛА. В результате несколько зданий были слегка повреждены — в основном, выбиты оконные стекла. Местами их уже заменили, рассказал корреспондент KP.RU с места событий.

Также несколько дронов перехватили на подлете к Москве. Медицинская помощь никому не понадобилась. Идет расследование, источник ищут.

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