Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 8:52

Эвакуированные после атаки беспилотников жители Москвы возвращаются в свои дома

Незначительные повреждения зданий устранят в ближайшее время
Мила ГЕНЬ
Эвакуированные после атаки беспилотников жители Москвы возвращаются в свои дома

Эвакуированные после атаки беспилотников жители Москвы возвращаются в свои дома

Фото: Александр РОГОЗА

Экстренные службы завершили все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств атаки БПЛА в Москве. На время их проведения жителей пострадавших зданий эвакуировали. Сейчас они уже начали возвращаться в свои дома, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Первыми в квартиры смогли попасть жители МКД на Ленинском проспекте.

— Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях, — отметил Собянин.

Напомним, ранее мэр Москвы сообщил об атаке БПЛА. В результате несколько зданий были слегка повреждены — в основном, выбиты оконные стекла. Местами их уже заменили, рассказал корреспондент KP.RU с места событий.

Также несколько дронов перехватили на подлете к Москве. Медицинская помощь никому не понадобилась. Идет расследование, источник ищут.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)