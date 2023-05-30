Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации

Пострадавшие здания получили незначительные повреждения. Фото: Александр РОГОЗА

Прокуратура Москвы предупредила жителей города об ответственности за публикацию фейков и недостоверной информации в соцсетях. Соответствующее заявление распространила пресс-служба надзорного ведомства.

«В Итернете, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице. Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность», - сообщили представители городской прокуратуры.

Заявление ведомства было сделано после атаки в столице беспилотных летательных аппаратов утром 30 мая. Прокуратура Москвы рекомендует СМИ и блогерам воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве.

«При подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее не сеять слухи и панику горожан попросил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города предложил москвичам доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Напомним, во вторник утром несколько беспилотников атаковали жилые дома в столице и нанесли незначительные повреждения зданиям. Пострадавшие дома расположены на Ленинском проспекте, улице Профсоюзная и улице Атласова в ТиНАО. Как уточнил Сергей Собянин, после инцидента за медицинской помощью обратились два человека, однако госпитализация им не потребовалась. Жильцов пострадавших домов временно эвакуировали.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Позднее мэр города рассказал, что все квартиры в пострадавших зданиях проверены экстренны службами, и жильцы начали возвращаться домой. Разрушения будут оперативно устранены профильным ведомствам.

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», - написал глава города.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотников. Все они были поражены.