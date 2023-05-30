Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Москвы предостерегла о недопустимости публичного распространения заведомо ложной информации. Напомнить об уголовной и административной ответственность за фейки пришлось после того, как в соцсетях стали появляться сообщения с недостоверной информацией об обстоятельствах происшествий с БПЛА в столице 30 мая.

— Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность, — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Представителей СМИ и блогеров попросили воздержаться от распространения фейков. Публиковать можно только информацию из официальных источников, либо обращаться в соответствующие ведомства за получением комментариев.

Напомним, утром 30 мая на несколько жилых зданий Москвы была совершена атака беспилотниками. Никто не пострадал, дома повреждены незначительно.