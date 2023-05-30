Сбои в работе GPS в Москве почти не повлияли на работу сервисов аренды электросамокатов Фото: Андрей АБРАМОВ

Представители сервиса аренды электросамокатов «Юрент» подтвердили сбои в работе GPS в Москве. Однако пользователи его даже не заметят, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о сбоях в работе GPS в Москве. В компании «Юрент» ее подтвердили. Также есть способы избежать даже небольшого риска столкнуться со сбоями.

— Для пользователей это почти не влияет на комфортное использование сервиса — чтобы без проблем арендовать самокат, нужно отсканировать QR-код на руле, а не брать самокат через карту в приложении. Это решает проблему со «скачущим» GPS-сигналом, — рассказали представители шеринга.

Напомним, рано утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Несколько зданий получили незначительные повреждения, пострадавших нет. Ранее KP.RU писал, что в прокуратуре предупредили об ответственности за распространении фейков о произошедшем.