Владислав Овчинский: инвестор достраивает еще два корпуса делового центра в Бутырском районе по городской программе

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москва

В завершающей стадии находится строительство бизнес-центра в Бутырском районе. В деловом комплексе сейчас идут фасадные работы и монтаж лифтов. Строения возводят в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ)

— В рамках первого соглашения, подписанного в 2020 году по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор строит «Останкино Business Park». Его площадь составит 88,4 тысячи квадратных метров. В будущем здесь смогут трудоустроиться около семи тысяч человек, более 1,6 тысячи рабочих мест будут созданы в рамках городской программы. Сейчас завершается монтаж лифтового оборудования в четвертом и пятом корпусах. Также готово все основное инженерное оборудование, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сдача объекта в эксплуатацию планируется летом 2024 года. Сейчас в четвертом корпусе завершают монтаж теплых витражей, вентфасадов, отделку мест общего пользования. В пятом корпусе также строители приступили к монтажу вентиляционного фасада на торцах здания. Этой весной начались работы по благоустройству. Идет мощение уличной плиткой, уложен первый слой асфальта. У пятого корпуса завершаются работы по вертикальной планировке.

«Останкино Business Park» будет состоять из шести корпусов. Два уже действуют. Этой весной в третьем корпусе передают коммерческие помещения под магазины и офисы. На время ремонтных работ организуют защитные покрытия в местах общего пользования. Выдачу ключей завершат во втором квартале 2023 года.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует, чтобы обеспечить комплексную застройку городских территорий. Девелопера освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка (полностью или частично). Компания строит жилые дома и обязуется инвестировать в объект, который направлен на создание новых рабочих мест. Например, производственную площадку или офисы. Разрешено также возведением объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта, культуры и иные.