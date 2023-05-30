В Москве за неделю выявили 2314 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за прошедшую неделю, с 22 по 28 мая, выявили 2314 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На протяжении последних недель наблюдается положительная тенденция: заболевших с каждой семидневкой в столице становится все меньше. Это следует из данных статистики, публикуемой на портале стопкоронавирус.рф.

С 22 по 28 мая в городские больницы из-за осложнений и тяжелого течения болезни попали 479 человек с диагнозом коронавирус. Всем им оказывают необходимую помощь.

За все время с весны 2020 года в Москве зафиксировали 3 517 550 заболевших Covid-19. Большинство, 3 330 479 человек, успешно прошли курс лечения и выздоровели. Из них 2505 — на прошлой неделе. К сожалению, 37 человек с болезнью не справились. Они пополнили список из 48866 скончавшихся с начала пандемии.

Напомним, что почти месяц назад ВОЗ объявила о завершении пандемии — коронавирус больше не представляет опасности массового заражения.