Кинолог Голубев призвал не давать собакам лекарства без назначения ветеринара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев прокомментировал случай с отравлением собак зоопрепаратом от паразитов в Дубне Московской области. Эксперт в разговоре с АГН «Москва» отметил, что нельзя давать питомцам лекарства, не проконсультировавшись с ветеринаром.

Речь идет о появившихся ранее новостях, что жительница Дубны дала лекарство для профилактики паразитов двум своим псам, после чего их самочувствие сильно ухудшилось.

— Сейчас преждевременно делать какие-либо выводы и «вешать ярлыки» сторонам, которые могут быть причастны к внезапному ухудшению здоровья питомцев в связи с приемом ими лекарства в целях профилактических мероприятий от эктопаразитов, — сказал Владимир Голубев.

Как объяснил эксперт, препараты могут иметь противопоказания, причем опасность может исходить и от популярных средств, которые «назначают всем». Зависит это не только от состава лекарств, но и от состояния здоровья животного, индивидуальных особенностей.

Ранее KP.RU писал, что кинолог развеяла миф о преданности собак.