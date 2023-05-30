Прокуратура столицы предупредила об ответственности за публичное распространение фейков

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за публичное распространение фейков после атаки беспилотников. Фото: Денис Воронин/Агентство городских новостей «Москва».

Столичная прокуратура напомнила об ответственности за распространение фейков. В ведомстве предупредили, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«В Интернете, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице. Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Заявление ведомства было опубликовано после атаки беспилотных летающих аппаратов на жилые здания Москвы утром 30 мая. Прокуратура столицы также напомнила об ответственности представителям СМИ и блогерам, посоветовав им воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве.

«При подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее не публиковать непроверенную информацию в соцсетях и не распространять слухи призвал москвичей мэр города Сергей Собянин.

«Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», - написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Беспилотные летательные аппараты атаковали жилые дома столицы во вторник утром. Небольшие повреждения получили здания на Ленинском проспекте, улице Профсоюзная и улице Атласова в ТиНАО. По словам Сергея Собянина, никто из жильцов серьезно не пострадал. Два человека обратились за медицинской помощью, однако госпитализация им не потребовалась.

«Два человека обратились за медицинской помощью, однако госпитализация им не потребовалась», - уточнил глава столицы.

Жильцов пострадавших домов временно эвакуировали в расположенные рядом социальные учреждения. Экстренные службы оперативно проверили несколько подъездов в атакованных зданиях, и москвичи смогли вновь вернуться в свои дома. Сергей Собянин пообещал, что незначительные повреждения, полученные зданиями, будут устранены в ближайшее время.

«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», - написал мэр столицы.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов. Все они были поражены.