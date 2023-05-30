Ликсутов: Реконструкцию электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии метро завершат в 2023 году

Основные работы реконструкции электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии метро завершатся до конца этого года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Основные работы реконструкции электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии метро завершатся до конца этого года. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем реконструкцию одного из старейших электродепо столицы «Красная Пресня», которое обслуживает поезда «Москва-2020» Кольцевой линии метро, - отметил заммэра. - Практически завершили работы в главном корпусе для ремонта и стоянки поездов, также продолжаем масштабную программу замены путей».

По его словам, самым новым составам будет обеспечена самая качественная инфраструктура. Кроме того, условия труда работников депо станут еще комфортнее.

«Это соответствует задаче мэра Москвы С. Собянина», — уточнил Ликсутов.

Благодаря новой инфраструктуре сократится износ колес составов. Это в свою очередь позволит сохранять на высоком уровне комфорт поездок пассажиров.

КОНКРЕТНО

Что уже сделали:

- отремонтировали фасад и заменили ограждение депо;

- подключили современную архитектурную подсветку;

- обновили водосточную систему;

- открыли уютный сквер рядом с депо.

Во время ремонта полностью обновят пути:

- уже заменили более 3 километров рельсов на более износостойкие;

- установили более 30 новых стрелочных переводов;

- укладывают надежные железобетонные шпалы вместо деревянных.