В Москве суд рассмотрит дело об убийстве женщины родной тетей

В Москве суд рассмотрит дело об убийстве женщины тетей Фото: "КП" Архив

Следователи столичного СКР завершили расследование уголовного дела по факту убийству женщины на юго-западе Москвы. Фигуранткой по нему стала 58-летняя тетя погибшей. Необходимые доказательства собраны, уголовное дело передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В ночь с 26 на 27 февраля обвиняемая нанесла своей племяннице не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. Произошло это в квартире жилого дома по улице Знаменские садки. Поводом для убийства послужил конфликт с родственницей. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте происшествия.

Столичные следователи оперативно собрали необходимые доказательства вины фигурантки. Уголовное дело передали для направления в суд.

Ранее KP.RU писал, что в столице будут судить мужчину, задушившего собственную мать. Он спрятал тело, а также сообщил о пропаже родственницы.