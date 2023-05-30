В Москве полицейские начнут составлять протоколы на нарушителей тишины Фото: Мария ЛЕНЦ

Столичные полицейские начнут составлять протоколы на нарушителей тишины, рассказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. Такими полномочиями стражи порядка будут распоряжаться после того, как будет утверждено соответствующее соглашение между министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о наделении полиции полномочиями по составлению протоколов в связи с нарушением тишины. Он вступает в силу после заключения соглашения между МВД и правительством столицы.

Александр Семенников назвал это событие важным: жалобы на шумных соседей довольно частые. А теперь у полиции появится возможность утихомирить нарушителей.

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