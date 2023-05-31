Овчинский: Столичный производитель увеличил выпуск чипсов на 66 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Продукты питания в Москве сегодня производят свыше 200 предприятий. На них работают более 50 тысяч сотрудников. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, ассортимент у них достаточно широкий - от колбас до конфет. При этом компании активно предлагают потребителям новинки и наращивают объемы производства. Среди таких предприятий в столице - «Московский картофель».

«За первые четыре месяца текущего года компания выпустила на 4,8 миллиона пачек чипсов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил глава ведомства. - Прирост составил около 66 процентов».

Достигнутый результат стал следствием расширения рынка сбыта и появления новых изделий. Например, в этом году производитель представил девять свежих вкусов - томатный кетчуп, дижонская горчица, белые грибы в сливочном соусе, маринованные огурцы, соленые грузди, морская соль и другие. Как пояснил руководитель управления по региональным и экспортным продажам компании Сергей Шапошников, всего покупатели могут выбирать из 23 вкусов чипсов на плоской и рифленой базе. Хрустящее лакомство можно найти в любом регионе страны. Его продают не только магазины крупных сетей, но и частные торговые точки.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Кроме того, изделия можно купить на маркетплейсах и в сервисах доставки, - уточнил представитель компании. - Также мы экспортируем продукцию в ряд стран, таких как Беларусь, Южная Осетия, Узбекистан, Армения, Молдавия и другие».

Напомним, при размещении промышленных производств в Москве инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, возможность пользоваться качественной инфраструктурой и системной поддержкой города. Предприятиям сейчас доступны свыше двух десятков мер помощи, в числе которых субсидии и целевые займы. Им также предлагается пакет антикризисных инструментов.