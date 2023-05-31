Облачность, небольшой дождь и до +18 градусов ожидаются в Москве 31 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в среду, 31 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 16-18 градусов выше нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба, что уже немного ниже нормы. В ночь на четверг дождь прекратится, а ветер изменит направление на юго-западное. Воздух остынет до пяти - семи градусов.

Днем 1 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Сохранится направление ветра – будет дуть юго-западный ветер 6-11 метров в секунду.

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