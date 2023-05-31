Вице-мэр Ефимов: два научно-исследовательских центра по разработке медицинских препаратов откроются в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Два научно-исследовательских центра общей площадью свыше 5000 кв.м запустит резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — завод «Спутник Технополис» (часть ГК «Р-Фарм»). Производственные площадки предприятия базируются в Печатниках. Новые центры начнут работу до конца 2023 года. В лабораториях будут вести разработку биологических и химических медпрепаратов.

— Сегодня на предприятии, площадь которого достигает 20 тысяч квадратных метров, работает 650 человек. До конца 2023 года компания планирует запустить внутри периметра производства два научно-исследовательских центра. В них будет вестись разработка оригинальных и импортозамещающих медицинских препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Это позволит дополнительно создать еще 120 новых рабочих мест, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первый центр отдадут под разработку лекарств, изготовленных методом химического синтеза. Во втором займутся созданием моноклональных антител: их вырабатывают из клетки плазмы и применяют в том числе для лечение онкологических и аутоимунных заболеваний.

В новом центре подготовят опытно-промышленный производственный участок. С его помощью компания намерена воспроизводить технологии производства препаратов, чтобы затем масштабировать их и переноситься на других площадки предприятия.

Ранее город подписал с «Р-Фарм» три офсетных контракта на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарств. Офсетный контакт, это соглашение между бизнесом и городом. Производство берет на себя крупные инвестиционные обязательства, что в свою очередь стимулирует развитие экономики и создание рабочих мест. В обмен на это получает возможность без участия в конкурсах и тендерах поставлять городу необходимые тому товары и услуги.

— Общий объем инвестиций в проект реализации завода на момент строительства превысил 10 миллиардов рублей, что позволило не только в рекордные сроки построить здания и ввести их в эксплуатацию, но и оперативно наладить выпуск препаратов, – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Резиденты ОЭЗ получают налоговых льготы, а сэкономленные средства могут направить на масштабирование производства и развитие бизнеса. Кроме того, производства в Москве могут рассчитывать на федеральную и городскую антикризисную поддержку.

Лаборатории и производственные участки московской компании оснащены высокотехнологичным оборудованием. За счет этого внедрение и разработка новых продуктов происходит оперативнее. В конечном счете повышает доступность инновационных и действенных лекарств для российских пациентов.

— Сейчас в России не так много R&D-центров (Research and Development, «исследование и развитие» — прим.ред.) подобного уровня, которые были бы интегрированы в производство. В проект активно вовлечены наши партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона, – рассказал гендиректор завода Тимофей Петров.