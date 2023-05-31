В Москве двое приезжих мужчин избили молодого парня и сбежали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на территории парка в районе улицы Крымский Вал произошла ссора между двумя мужчинами и молодым человеком. Конфликт закончился потасовкой — более взрослые оппоненты избили 22-летнего москвича, ударив неоднократно по лицу и голове. После этого нападавшие сбежали. Их уже задержали, передает «МВД Медиа».

С травмами молодого человека доставили в медучреждение, где медики диагностировали ему тяжкий вред здоровью.

Предполагаемых налетчиков полицейские обнаружили недалеко от места происшествия, их доставили в отдел внутренних дел. Там 29-летний и 30-летний уроженцы Красноярска дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения здоровья группой лиц. Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Москве. Оказалось, что зарезал погибшего случайный прохожий. Как писал KP.RU, после этого убийца обчистил карманы своей жертвы.