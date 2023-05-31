Ефимов: Заказчики сэкономили 2,1 миллиарда рублей благодаря торговому боту Портала поставщиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Пользователям Портала поставщиков Москвы уже в 36,8 тысячах котировочных сессий помог торговой бот, запущенный в октябре прошлого года. Благодаря этому сервису достигается автоматизация при участии предпринимателей в таких сессиях и экономится их время. Параллельно сохраняется высокий уровень конкуренции. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам заключены госконтракты на сумму 3,6 миллиарда рублей, - отметил глава ведомства. - Снижение начальной цены в таких закупках позволило заказчикам сэкономить 2,1 миллиарда рублей».

Участники котировочных сессий оперативно оформляют контракты и получают прибыль. В то же время у заказчиков появляется возможность покупать нужную продукцию по выгодной цене. Весь этот процесс автоматизирует торговый бот. Как пояснили в Департаменте информационных технологий Москвы, с помощью сервиса предприниматели эффективно участвуют одновременно в двух-трех и более закупках на портале. Каждый их шаг и настройки автоматических ставок регулируются регламентом. Контроль за сессией осуществляется в системе без каких-либо перерывов.

Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков напомнил, что этот год стал для Портала поставщиков юбилейным. Ему исполнилось десять лет.

«Сейчас он обеспечивает потребности более 55 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России, - добавил глава ведомства. - На ресурсе работает свыше 300 тысяч предпринимателей со всей страны, а каталог предлагаемой продукции включает более двух миллионов уникальных наименований».

По его словам, каждый день на портале оформляют около 1,5 тысячи договоров. Пользователи из других регионов страны могут обратиться за бесплатными консультациями в местные представительства онлайн-платформы. Свои вопросы они также могут адресовать по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на Портале поставщиков.