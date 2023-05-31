В Москве задержали группу мошенников, предлагавших пенсионерам ремонт по соцпрограмме Фото: Иван ВИСЛОВ

Пятерых мужчин задержали за обман пенсионеров под предлогом ремонта квартир по соцпрограмме, сообщает ГУ МВД России по Москве. Всего же действовало три кол-центра общей численностью сотрудников в 40 человек.

Полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве. Следователи выяснили, что злоумышленники организовали кол-центры. Мошенники обзванивали пенсионеров и убеждали их в необходимости сделать ремонт в квартире. Часть расходов они обещали покрыть с помощью программы соцподдержки, в которой якобы осталось всего несколько свободных мест.

В разговоре аферисты использовали приемы психологического давления, поэтому многие соглашались на заключение договора.

Стоимость работ многократно завышалась, а выполнялись они очень плохо и из самых дешевых материалов, если вообще выполнялись.

Жертвами мошенников стали десятки москвичей, неизвестных потерпевших продолжают искать. В офисах и домах подозреваемых провели обыски. Возбуждено уголовное дело, фигурантов отправили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве мужчина под предлогом помощи в получении водительских прав обворовывал россиян. Известно о девяти жертвах афериста.