Синоптик Леус предупредил, что в первые летние ночи в Москве похолодает до 2-3 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в Москве ночная температура в начале июня опустится до двух-трех градусов. Уже в ночь на четверг ожидают всего +3, написал он в своем телеграм-канале.

Температура в столичном регионе в ночь на 1 июня, может опуститься до плюс трех градусов, а в ночь с субботы на воскресенье, 3-4 июня, до двух градусов. Это делает возможным формирование заморозков на поверхности почвы, пояснил синоптик.

При этом в начале следующей недели, с 5 июня, ночные температуры начнут повышаться, подчеркнул Михаил Леус, но ненамного.

Ранее KP.RU писал, что 31 мая в столице ожидают небольшой дождь, который прекратится к ночи. Температура воздуха не превысит 18 градусов тепла. Также дует ощутимый ветер — до 6-11 метров в секунду.