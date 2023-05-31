Оборудование 25 электроподстанций отремонтировали в Московской области с начала 2023 года

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С начала текущего года в Московской области отремонтировали оборудование двадцати пяти электрических подстанций. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики региона, где также сообщили о планах проведения работ еще на десяти объектах.

Как сообщается, трансформаторы и ячейки камер сборных одностороннего обслуживания были заменены на подстанциях в городских округах Московской области, в том числе в Мытищах, Домодедово, Солнечногорске, а также Истре и Клину.

Отмечается, что данные работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Глава областного Минэнерго Александр Самарин заявил, что в рамках данной программы в регионе собираются заменить в том числе свыше пятисот опор линий электропередачи, а также возвести тридцать новых трансформаторных подстанций.