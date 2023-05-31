В сервисе по подбору земель сельхозназначения в Московской области появились дополнительные возможности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сервисе по подбору земель сельскохозяйственного назначения на региональном портале Госуслуг в Московской области появились новые возможности. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой пресс-службу областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов, теперь у заявителей появилась возможность выбрать локацию в округе, где именно нужна земля. «Такой способ позволит подобрать или сформировать участок по конкретным требованиям», - отметил он.

Уточняется, что земли сельхозназначения, а также зоны запрета на интерактивной карте сейчас обозначены отдельными цветами, а после выбора локации заявитель сразу сможет увидеть нужный алгоритм действий.

Отмечается, что в электронную базу внесены свыше трехсот земельных участков площадью более пяти тысяч гектаров, а работа по усовершенствованию сервиса продолжается.