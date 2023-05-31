Бывшего налогового инспектора в Москве приговорили к 5,5 годам строгого режима за взятки

Бывшего налогового инспектора в Москве приговорили к 5,5 года строгого режима за взятки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преображенский районный суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего налогового инспектора Дмитрия Удальцова. Об этом сообщает прокуратура столицы. Экс-налоговик проведет в колонии строгого режима 5 лет и 6 месяцев.

Бывшего сотрудника ФНС осудили за получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в значительном размере. Доказано, что Удальцов в 2016 году согласился за денежное вознаграждение посодействовать в беспрепятственной государственной регистрации юрлиц. Он не стал проверять, действительно ли там находится юрлицо, а также согласился не предоставлять документы, подтверждающие недостоверность сведений.

После этого он отправил знакомому реквизиты карты, на которую в течение почти года зачислили 213 тыс. рублей.

Отмечается, что помимо лишения свободы, Удальцов также не сможет занимать позиции представителя власти на срок в 5,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее KP.RU писал, что в Москве суд арестовал бывшего чиновника Росавиации по делу о взятке.