Полицейский спас прыгнувшую с моста в Москву-реку 15-летнюю девушку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Младший инспектор-кинолог Дмитрий Гришин в районе станции метро «Воробьевы горы» помог спасти несовершеннолетнюю девушку. 15-летняя подросток спрыгнула в Москву-реку. Полицейский бросился за ней в воду и не дал утонуть. Об этом героическом поступке рассказали в ГУ МВД России по Москве.

Дмитрий Гришин при обходе территории вблизи станции метро «Воробьевы горы» Сокольнической линии увидел под Лужнецким метромостом на набережной толпу людей и человека в реке. Очевидцы объяснили, что юная девушка спрыгнула с трехметрового парапета.

Не медля, полицейский где подхватил девушку и не дал утонуть. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли спасатели на катере. Они подняли на борт пострадавшую и ее спасителя. Девушку доставили к ближайшему причалу, где ей помогли медики из вызванной скорой.

Теперь жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Ранее KP.RU рассказывал, что пассажир и полицейский спасли мужчину, упавшего не рельсы в московском метро.