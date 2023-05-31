В Зеленограде мужчина купил поддельные старинные монеты за 250 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Зеленограда приобрел у мошенников 31 старинную монету и ценную ложку за 250 тыс. рублей, которые оказались фальшивками. Одного из продавцов-мошенников задержали, скоро он предстанет перед судом. Возможных соучастников ищут, рассказали в ГУ МВД России по Москве.

27-летний мужчина отдал за якобы старинные монеты все свои деньги, ювелирные украшения родственницы и мобильный телефон и отдал все злоумышленникам. Незнакомцы передали ему 31 монету и ложку.

Спустя некоторое время после покупки покупатель увидел на одном из сайтов объявление о пропаже подобных монет, после чего он решил обратиться в полицию. Все оказалось еще интереснее: экспертиза показала, что предметы не представляют никакой ценности. Общий материальный ущерб от действий преступников составил свыше 250 тыс. рублей.

В торговом центре на улице Вешняковская задержали одного из подозреваемых. Им оказался 28-летний ранее судимый житель другого региона страны. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Других жертв и возможных соучастников ищут.

Ранее в столице задержали группу мошенников, предлагавших пенсионерам ремонт по соцпрограмме. Как писал KP.RU, халтурные работы на «льготных условиях» обходились людям в итоге очень дорого, а иногда они и вовсе не выполнялись.