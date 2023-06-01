Жителям Москвы рассказали о погоде в первый день лета - 1 июня

Осадки в четверг не ожидаются, но будет переменная облачность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первый летний день 2023 года, 1 июня, в Москве ожидается теплая погода. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса со знаком плюс.

Осадки в четверг не ожидаются, но будет переменная облачность. Ветер прогнозируется западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура воздуха опустится до восьми градусов тепла. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В этот же день, в Подмосковье, столбики термометров будут колебаться на отметках от 19 до 24 градусов со знаком плюс. А ночью будет немного прохладнее, чем в столице - температура может опуститься до отметки пять градусов тепла.

Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что летней жары в первые дни июня ждать не стоит. Но при этом и резкого похолодания не будет.