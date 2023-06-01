Самолет Южно-Сахалинск - Москва вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет, вылетевший в четверг из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский международный аэропорт.

Пассажиру стало плохо на борту. Изначально, экипаж хотел сделать промежуточную остановку в Хабаровске, но там самолет не приняли. Поэтому команда приняла решение вернуться в аэропорт вылета. Там пассажира передали бригаде скорой помощи.

В аэропорту сообщили, что рейс Южно-Сахалинск - Москва совершит полет в ближайшее время. Подробностей о состоянии здоровья пассажира не приводится.

Ранее KP.RU писал о ЧП в самолете в Южной Корее. Там, прямо перед посадкой в аэропорту Тэгу, один из пассажиров открыл дверь аварийного выхода. О причинах своего поступка мужчина не сообщил. В результате происшествия девять пассажиров были отправлены в больницу.