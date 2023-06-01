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НовостиОбщество1 июня 2023 5:28

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта «Подарок за храбрость» в детских поликлиниках Москвы

Пациентам будут дарить различные сувениры при посещении врача
Светлана ДАНИЛИНА
фото: Личный блог Сергея Собянина

фото: Личный блог Сергея Собянина

Сергей Собянин, в своем личном блоге, сообщил о запуске нового проекта «Подарок за храбрость» в детских поликлиниках Москвы.

Как известно, не все дети любят посещать медицинские учреждения. Что бы скраситься это событие, маленьким пациентам будут дарить брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон и светоотражающие наклейки.

Отмечается, что на сувенирах изображены персонажи, знакомые всем посетителям детских поликлиник Москвы, в том числе Жираф и Навигатор. Именно они указывают на места в медицинских учреждениях, где можно оставить коляску, где находится детская комната, или показывают маршрут до определенного врача.

«Уверен, что успех в лечении нередко зависит и от профессионализма врачей, и от эмоционального настроя пациента», — говорится в сообщении Сергея Собянина.

Ранее Сергей Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников. Лучше всего столичные ученики показали себя в соревнованиях по экономике, информатике и истории.