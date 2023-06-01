Ефимов: Москвичи оформили более трех тысяч кредитов за год действия ИТ-ипотеки

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о сохранении Москвой лидерства среди регионов России по оформленным кредитам льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Напомним, эта программа действует уже год - с мая 2022-го по апрель 2023-го. За прошедшие месяцы москвичам выдали свыше трех тысяч льготных кредитов. Их общая сумма - 38,3 миллиарда рублей.

«На столицу приходится 26 процентов от числа и 37 процентов от общего объема выданных в стране ИТ-ипотек, - отметил заммэра. - Почти половина льготных кредитов была одобрена в течение трех последних месяцев».

По его словам, повышенный интерес вызвали изменения в условиях программы. Благодаря этому она стала комфортнее для заемщиков.

«В частности, были расширены возрастные границы для получателей кредита с 22–44 лет до 18–50 лет и сокращен срок, который они должны проработать в компании для сохранения льготной ставки», – уточнил Ефимов.

Некоторыми данными поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. За апрель жители столицы взяли рекордное количество ИТ-ипотек – 570 кредитов. Их общая сумма получилась солидная - 6,8 миллиарда рублей! Ранее максимум был зафиксирован в июне 2022 года. Сейчас он превышен на 70 процентов по числу кредитов и на 57 процентов – по их объему.

Кроме того, ИТ-ипотека все чаще встречается в списке льготных ипотечных программ. Сравним: в июне 2022 года она занимала 9,3 процента по объему и 6,8 процента по числу полученных займов. А в апреле цифры подросли - до 12,6 процента и 8,5 процента соответственно. То есть очевидно, что данный кредитный продукт востребован у потенциальных заемщиков.

Напомним, льготная ИТ-ипотека под пять процентов годовых доступна для специалистов в возрасте от 18 до 50 лет, работающих в аккредитованных Минцифры ИТ-компаниях. При этом заемщик из Москвы должен получать в течение трех последних месяцев среднюю зарплату от 150 тысяч рублей до налогообложения. Для столицы максимальный кредит равен 18 миллионам рублей. Сумма может вырасти до 30 миллионов рублей, если добавить рыночную кредитную программу. Льготный кредит по программе можно оформить до конца 2024 года.