Сергей Собянин рассказал, какие развлечения ждут детей в Москве летом

фото: личный блог Сергея Собянина

Сергея Собянин поздравил всех маленьких жителей Москвы с первым днем лета и праздником "День защиты детей". Кроме этого, в своем личном блоге, он рассказал о развлечениях, которые ждут детей в столице летом.

Занятия по брейк-дансу и хип-хопу пройдут в Гончаровском парке. Ребята смогут посетить занятия по капоэйре в этнографической деревне Бибирево и в парке «Ходынское поле». В парке «У Джамгаровского пруда» будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Вместе с мамой».

Посадить овощи, ягоду, цветы и декоративные травы можно в Перовском парке в рамках проекта «Балконика». Бесплатные занятия по саберфайтингу будут проводиться в парке «Фили». А в усадьбе Воронцово дети смогут бесплатно изучить английский и китайский языки.

Ранее Сергей Собянин сообщил о запуске нового проекта в детских поликлиниках Москвы. Маленьким пациентам будут дарить полезные сувениры за посещение врача.