Участниками московского хакатона стали специалисты со всей России и еще из 37 стран мира - Сергунина

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Заявки от желающих участвовать в московском хакатоне «Лидеры цифровой трансформации» поступили из всех регионов России, включая новые, и еще из 37 стран мира. Конкурс объединил более семи тысяч программистов, аналитиков, дизайнеров, маркетологов, проектных менеджеров и ИТ-предпринимателей. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, их разработки помогут решить реальные практические задачи города и бизнеса.

«С 2019 года в хакатоне приняли участие больше 20 тысяч специалистов более чем из 30 стран мира. Они разработали свыше 1,2 тысячи технологичных решений для столицы. В этот раз конкурсантам на выбор предложена 21 задача. Например, нужно создать единую платформу для бронирования креативных пространств, прототип видеоигры с использованием образа Москвы и сервис для составления персональных туристических пакетов», — рассказала Наталья Сергунина.

Известно, что получат авторы лучших работ. Во-первых, денежные премии. Во-вторых, возможности для внедрения и масштабирования своих проектов. Причём они смогут заранее протестировать их в реальных условиях. Хакатон 2022 года позволил запустить собственные стартапы 60% победителей.

Раскроем некоторые подробности конкурса этого года. Зарегистрированные участники разбились на 1103 команды из двух–пяти человек. Они уже определились с заданиями и завершили разработку прототипов будущих сервисов. А сейчас их ждёт самое интересное - презентация проектов жюри. В финале встретятся более двухсот коллективов. На финише хакатона в Москве состоится трехдневный фестиваль, открытие которого намечено на 10 июня. В этот же день пройдёт конференция о развитии роботизации и тематическая выставка. Свои проекты участники будут представлять 11 июня. Тогда же запланированы нетворкинг и серия открытых дискуссий на тему технологий. В День России, 12 июня, проведут церемонию награждения. Участники конкурса могут за время фестиваля пообщаться с экспертами и заказчиками, а также доработать свои технологические решения. Кроме того, их пригласят на научно-популярные лектории, розыгрыш подарков и ярмарку вакансий.

Как пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, для конкурсантов в этом году подготовили в два раза больше задач. Кстати, и призовой фонд тоже удвоится.

«В финале 63 сильнейшие команды разыграют 42 миллиона рублей, - уточнил глава ведомства. - За первое место 21 коллектив получит по миллиону рублей, за второе — по 600 тысяч рублей, за третье — по 400 тысяч».