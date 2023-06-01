Ефимов: В Москве появятся 14 новых школ и 17 детсадов благодаря активным проектам КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заброшенные участки, недострой и старые склады постепенно исчезают в разных районах столицы. Вместо них по программе комплексного развития территорий (КРТ) появляются важные для города и жителей сооружения. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов, сегодня в столице реализуются 30 проектов КРТ. Более половины из них позволят построить образовательные учреждения.

«Инвесторы и городские операторы возведут 14 школ и 17 детских садов, рассчитанных более чем на девять тысяч учеников и воспитанников, - отметил заммэра. - Также в проектах построят три школы искусств, два здания дополнительного образования и два колледжа».

Благодаря созданию современных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков москвичи получают необходимую социалку. Школы, детские сады и другие образовательные учреждения строятся в рамках 18 проектов КРТ. Их уже реализуют в 17 районах Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что построенные по программе КРТ детсады смогут принять свыше трех тысяч малышей. А в новых школах будут учиться более шести тысяч детей. Их общая площадь - более 110 тысяч квадратных метров.

«Больше всего учреждений образования появится на севере столицы – пять школ, шесть детских садов и две школы искусств, - пояснил Гаман. - На северо-востоке города – девять: по четыре школы и детских сада, а также еще одна школа искусств».

Другие учебные заведения появятся на западе, востоке, юге, северо-западе, юго-востоке и юго-западе города и в Зеленограде.