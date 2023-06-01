Старейший жираф Московского зоопарка Самсон начал выходить в уличный вольер

Сейчас Самсон в основном сидит Фото: Московский зоопарк

Старейший жираф Самсон начал выходить в уличный вольер. Ему почти 30 лет - по человеческим меркам это почти 100 лет. Об этом событии рассказали в Московском зоопарке.

Самсон очень стар. И в силу своего возраста он практически все время находится в сидячем положении. Сотрудники зоопарка заботятся о здоровье животного - его выпускают гулять при соблюдении определенных погодных условий. Температура воздуха должна быть не менее 15 градусов со знаком плюс. К тому же, на улице не должно быть ветра.

У Самсона есть некоторые проблемы со здоровьем - с зубами и желудочно-кишечным трактом. Поэтому жирафу нужно соблюдать лечебную диету. В сообщении отмечается, что все необходимое он получает от зоологов. Поэтому, сотрудники зоопарка призывают посетителей не кормить жирафа. Ведь любой, даже маленький кусочек яблока или булки может стать для него последним.

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