Москвичи смогут взять велосипед напрокат бесплатно

Специально к старту акции была выпущена карта «Тройка» в новом дизайне Фото: Департамент транспорта Москвы

Жители Москвы смогут взять велосипед напрокат бесплатно. Эта услуга станет возможной для обладателей билета «Единый» на 30, 90 или 365 дней, который записан на «Тройку». Новость сообщили в Департаменте транспорта столицы.

Бесплатное время проката составит 30 минут. В акции участвуют велосипеды Велобайка, за исключением новых электровелосипедов 2.0. Для того чтобы бесплатно покататься, нужно привязать «Тройку» в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Специально к старту акции была выпущена карта «Тройка» в новом дизайне. На ней изображены велосипедисты. Новую карту можно приобрести в кассах Кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что несколько центральных улиц Москвы закроют для проезда с 2 по 5 июня для проведения полумарафона. Некоторые ограничения будут носить краткосрочных характер, а некоторые будут вводиться сразу на несколько дней.