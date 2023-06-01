Овчинский: На онлайн-курс по аддитивным технологиям приглашаются инженеры, конструкторы и бизнесмены

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

С 14 июня в столице начнётся новый онлайн-курс по аддитивным технологиям, рассчитанный на 32 академических часа. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Образовательный онлайн-курс «Аддитивные технологии: инструмент для импортозамещения» подготовила «Московская техническая школа» совместно с Академией аддитивных технологий «Цифра Цифра», - отметил глава ведомства. - Это прекрасная возможность получить актуальные знания и навыки в сфере технологий 3D-печати».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, основой для личностного и профессионального роста является непрерывное обучение. При этом прокачивать свои знания чаще всего необходимо в промышленной отрасли. Технологии и производство здесь не стоят на месте и активно развиваются. Особенно сейчас, когда взят курс на импортозамещение изделий, узлов машин, станков или целых производственных участков. В этом как раз и помогут аддитивные технологии. Лекции по теме запланированы с 14 июня по 12 июля. Их смогут посещать не только инженеры, конструкторы, технические эксперты и руководители компаний, но и представители технических вузов, а также внедряющих у себя аддитивные технологии предприятий.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Слушателям всего предложат семь обучающих модулей. Первые два из них посвятят знакомству с основными терминами и определениями, а также обзору наиболее популярных технологий аддитивного производства - FFF, SLA, DLP/LCD, SLS и SLM. В следующих модулях слушателям расскажут о сферах применения аддитивных технологий, CAD-моделировании и способе создания 3D-моделей с учетом особенностей производства методом АТ, об инструментах обратного проектирования, подготовке 3D-модели к печати и необходимом программном обеспечении (ПО). В завершении курса его участники изучат понятие генеративного дизайна, ПО для оптимизации 3D-моделей и освоят расчеты технико-экономического обоснования применения аддитивных технологий на производстве.

Прошедшим контрольные испытания знаний после онлайн-обучения выдадут удостоверение о повышении квалификации. Участие в лекциях доступно всем желающим. Достаточно лишь зарегистрироваться на официальном сайте.