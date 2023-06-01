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НовостиОбщество1 июня 2023 8:59

Улица Петровка в Москве будет перекрыта в связи с укладкой асфальта «единым ковром»

Улица будет закрываться поэтапно с 1 по 4 июня
Светлана ДАНИЛИНА
В ночное время суток на улице Петровка будут поэтапно перекрывать дорогу для машин

В ночное время суток на улице Петровка будут поэтапно перекрывать дорогу для машин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Петровка в центре Москвы будут менять асфальт по технологии укладки «единым ковром». В связи с этим движение на данном участке дороги будут перекрывать. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы по укладке асфальта будут проводиться с 1 по 4 июня. В ночное время суток на улице Петровка будут поэтапно перекрывать дорогу для машин. Доступ для проезда в момент закрытия будет только у местных жителей, спецтранспорта и автомобилей экстренных служб.

Схема перекрытий на улице Петровка с 1 по 4 июня

Схема перекрытий на улице Петровка с 1 по 4 июня

Фото: Департамент транспорта Москвы

В общей сложности обновится около 15 тысяч квадратных метров покрытия. В работах планируется задействовать более 120 сотрудников и более 60 единиц техники.

Также, с 2 по 5 июня в Москве будет перекрыто несколько центральных улиц из-за проведения полумарафона. Некоторые ограничения будут носить краткосрочных характер, а некоторые будут вводиться сразу на несколько дней.