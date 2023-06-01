Появилось видео пожара в Ногинске, где огонь уничтожил 37 транспортных средств

В результате пожара уничтожено 37 транспортных средств Фото: Прокуратура Московской области

Опубликовано видео пожара на улице Корякин Луг в городе Ногинск Московской области. Кадры опубликовала Прокуратура региона.

В ведомстве уточняют, что в результате пожара пострадали 37 маршрутных транспортных средств. Ранее сообщалось о 35. Огонь вспыхнул около четырех часов утра на территории автостоянки.

В прокуратуре подтвердили, что предварительная причина возгорания - поджог. Для дальнейшего расследования и подтверждения данной версии будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, о пожаре стало известно сегодня утром, 1 июня. Изначально сообщалось о том, что огнем было уничтожено 35 транспортных средств. Позже появилось уточнение, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, скрывающих лица. Скорее всего они и подожгли машины на автостоянке.

Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.