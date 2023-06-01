«Еду Родину защищать»: Будущие контрактники рассказали, почему решили записаться на военную службу

В единый пункт отбора контрактников в Москве приезжают из разных регионов страны. Фото: Софья Сандурская.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят москвичи и жители других регионов России, чтобы записаться в армию. Будущие новобранцы рассказали, почему они хотят отправиться в зону СВО. Абсолютно каждым из них движет патриотизм – все они хотят защищать Родину с оружием в руках. При этом у каждого есть свои причины вступить в ряды вооруженных сил. У кого-то в зоне спецоперации служат родственники, друзья или коллеги, и будущие контрактники хотят помочь им в бою. Кто-то не может оставаться равнодушным, когда на Донбассе страдают и гибнут люди. Многие уже служили в зоне спецоперации добровольцами, имеют боевой опыт, и хотели бы вновь отправиться к линии фронта.

Один из посетителей – житель Белгорода, рассказал, что не может стоять в стороне, когда его родной край обстреливают украинские диверсанты.

«Я уже ездил добровольцем. Опять стреляют в Белгород. Я проживаю в Белгороде и устал смотреть на все на это, поэтому поеду», - сообщил мужчина.

Один из собеседников признался, что уже хотел отправиться в зону СВО добровольцем, но в прошлый раз его не взяли.

«Так как я не служил, меня не взяли. Но вот прошло полгода и сейчас уже все решилось положительно», - рассказал будущий контрактник.

Еще один новобранец рассказал, что имеет боевой опыт, держал в руках оружие, поэтому его навыки обязательно пригодятся в профессиональной армии.

«Есть боевой опыт – служил в разведроте, и теперь еду Родину защищать», - сообщил третий кандидат.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и оформить все необходимые документы. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Если у кандидата есть какие-то противопоказания для службы, медики сразу видят это в истории болезни.

Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.