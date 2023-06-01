На лечение в Москву привезли ребенка, пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

ЧП произошло днем 30 мая на территории спортивной школы №5 рядом с «Гребным каналом Дон» Фото: Дмитрий Кутепов

Вечером 1 июня бортом санавиации был доставлен ребенок, который пострадал при падении трибуны в Ростове-на-Дону.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что ребенок перенес полет хорошо. В Российской детской клинической больнице Минздрава России он будет проходить дальнейшее лечение в условиях специализированного хирургического стационара.

Напомним, ЧП произошло днем 30 мая на территории спортивной школы №5 рядом с «Гребным каналом Дон». Во время детского футбольного матча упала трибуна. В результате инцидента пострадало 36 человек, в том числе дети. Одна женщина погибла.

В медицинских учреждениях Ростова остаются еще 18 детей и 7 взрослых. Состояние шести взрослых пациентов оценивается как средней тяжести — у всех наблюдается положительная динамика. Один человек находится в стабильно тяжелом состоянии.