Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что южная часть МСД будет достроена в этом году

фото: Личный блог Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил радостную новость для многих жителей столицы. Строительство южного участка МСД завершат до конца текущего года. Эта часть диаметра улучшит транспортное обслуживание около 2,5 миллиона граждан, проживающих в 22 районах города.

В настоящее время, финальные работы ведутся на участке диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления. Работы на участке 4,1 км новой дороги завершены от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД. Продолжается выполнение работ на Южной рокаде. Кроме этого к завершению идут работы по реставрации улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский парк до МКАД.

Ранее сообщалось об изменении схемы движения на нескольких улицах в центре и на западе столицы. Это связано с проведением ремонтных работ, а так же спортивных мероприятий.