Ликсутов: За три месяца после полного запуска пассажиры проехали по БКЛ почти 80 миллионов раз

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Примерно 80 миллионов поездок совершили москвичи и гости столицы по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро за три месяца с момента его полного запуска. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Рекорд по количеству поездок по БКЛ был зафиксирован 17 мая - 1,08 миллионов раз.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

«БКЛ, которая была построена под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, делает передвижение пассажиров по городу намного удобнее, - отметил заммэра. - Благодаря тому, что все больше москвичей выбирают новое кольцо для своих ежедневных поездок, свободнее стало и на других участках метро».

По его словам, в первую очередь разгрузилась Кольцевая линия - до 23%.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

«К концу года ожидаем, что в среднем в рабочий день по БКЛ будет совершаться 1,3 миллиона поездок», — уточнил Максим Ликсутов.

Напомним, благодаря БКЛ пассажиры могут быстро и с комфортом пересаживаться между линиями метро. При этом экономия времени в пути составляет до 45 минут в день. А еще на Большом кольце курсируют самые современные и комфортабельные вагоны российского производства «Москва-2020».