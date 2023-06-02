Сотрудники кафе в Таганском районе Москвы оформили кредит на посетителя и забрали полученные деньги

Сотрудники полиции задержали одного из злоумышленников
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мужчина познакомился в интернете с девушкой, и они отправились на свидание в кафе в центре Москвы на Краснохолмской набережной. После ужина гражданину предоставили счет на 50 тысяч рублей, но гость заведения не согласился с такой суммой.
Завязался конфликт, к мужчине подошли неизвестные и увели в подсобку. Там ему угрожали пистолетом и отобрали телефон. После чего оформили кредит с помощью мобильного приложения и полученные деньги сразу перевели на свой счет.
Но злоумышленникам этого оказалось недостаточно, они потребовали еще денег. Тогда потерпевший позвонил другу и попросил помощи. Тот же обратился в полицию.
Как сообщили в ГУ МВД России по г. Москве, один из нападавших задержан. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее KP.RU сообщал о том, что задержан мужчина, который разбил турникет ногой на станции метро «Южная» в Москве.