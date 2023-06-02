Певица Глюкоза сравнила жителей Москвы и Санкт-Петербурга

Глюкоза считает, что жителей столицы сложнее удивить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезды регулярно гастролируют по городам и делятся своими впечатлениями от поездки. И Глюкоза не осталась в стороне. Певица сравнила жителей Москвы и Санкт-Петербурга в разговоре с "Мослентой". По мнению артистки, жители Петербурга более открытые и культурные, чем москвичи.

Она объяснила свою точку зрения тем, что сейчас работает на съемках в Санкт-Петербурге и обратила внимание, что там люди на улице более улыбчивые. Ее узнают, подходят и радостно просят сделать фото.

«Москва в этом плане более чопорная. Люди больше заняты своими делами, их сложнее удивить», — подчеркнула Глюкоза.

Ранее KP.RU писал, что актриса Яна Троянова продала квартиру в Москве за 40 миллионов. Звезда сериала «Ольга» переехала во Францию. Первое время Троянова жила в Париже, затем перебралась в Пюто, а сейчас ищет недвижимость в другом городе.