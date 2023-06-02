В Москве таксист пойдет под суд за изнасилование девушек

Сейчас обвиняемый заключен под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве таксист предстанет перед судом за изнасилование девушек. Он обвиняется в двух преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры столицы.

По данным ведомства, первый инцидент произошел в 2015 году. В парке «Покровское-Глебово» мужчина напал на девушку 1992 года рождения, изнасиловал ее, после чего украл у жертвы мобильный телефон и наушники общей стоимостью 28 тысяч рублей. Но тогда преступника не удалось поймать - дело было закрыто.

Спустя несколько лет, его разоблачили при расследовании преступления в автомобиле такси. Он совершил иные действия сексуального характера в отношении девушки-пассажирки 1996 года рождения. Машина была припаркована на ул. 1-я Северная линия. Тогда он так же обокрал пострадавшую - забрал сумку, в которой лежал телефон, деньги и другие вещие. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

Уголовные дела объединили в одно производство и передали в Бутырский районный суд г. Москвы.

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