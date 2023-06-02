На улице Митинская в Москве изменится схема движения с 24 июня

На данном участке дороги были ДТП с участием пешеходов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Митинская в районе пересечения с дублером Пятницкого шоссе изменится схема движения с 24 июня. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

На данном участке дороги, за последние два года произошло девять ДТП. В связи с этим было принято решение об изменении схемы движения - это позволит сделать перекресток более безопасным.

Для снижения риска возникновения аварий отменены левые повороты с ул. Митинская на дублер Пятницкого шоссе. В ведомстве отмечают, что изменение не повлияет на время в пути. К тому же рядом есть альтернативные пути через дублер ул. Митинская и съезд с Пятницкого шоссе в районе дома 37.

Ранее KP.RU сообщал об изменении схем движения в центральной и западной частях столицы. Некоторые улицы будут перекрыты из-за ремонтных работ и спортивных мероприятий.