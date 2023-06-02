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НовостиПроисшествия2 июня 2023 13:42

Один человек пострадал во время пожара во 2-ом Котляковском переулке в Москве

Пожар быстро потушили
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Светлана ДАНИЛИНА
Площадь пожара составляла шесть квадратных

Площадь пожара составляла шесть квадратных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 2 июня 2023 года, произошел пожар по адресу 2-й Котляковский переулок, 2А в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В 15:51 в экстренные службы города поступило сообщение о возгорании. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что горел мусор в железном контейнере. Площадь пожара составляла шесть квадратных, в 16:13 пожар был полностью потушен.

В результате инцидента пострадал один человек. О его состоянии здоровья не сообщается. Причина пожара не названа. Известно, что перед началом возгорания был слышен хлопок.

Еще один пожар произошел прошлой ночью в городе Ногинск Московской области. Там, в результате ЧП, огнем было уничтожено более 30 маршрутных транспортных средств. Предварительная причина пожара - поджог. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, которые скрывали лица. Виновных ищут.