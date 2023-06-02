Чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова задержали с наркотиками в Москве Фото: Кадр видео

Ночью, 1 июня, в Москве был задержан чемпион мира по рукопашному бою Мовсар Баймасханов. Об этом KP.RU рассказал собственный источник.

Около 01:30 ночи сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на Тестовской улице для проверки документов. В ходе досмотра у пассажира 1994 года рождения, которым оказался Мовсар Баймасханов, был обнаружен сверток с наркотическим средством.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Известно, что Баймасханов чемпион мира по рукопашному бою. Это звание он завоевал в 2019 и 2021 году. Кроме этого он является заслуженным мастером спорта России.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве таксист пойдет под суд за изнасилование девушек. Его обвиняют в двух преступлениях, совершенных в 2015 и 2022 годах.