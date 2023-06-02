В училище при консерватории им. Чайковского в Москве объявили карантин из-за кори

В училище при консерватории им. Чайковского в Москве выявлен случай заражения корью Фото: Андрей КАРА

В училище при консерватории им. Чайковского в Москве выявлен случай заражения корью. В связи с этим в учебном заведении объявлен карантин. Сообщается, что с 3 июня будет завершен процесс регулярных занятий на 1-3-х курсах по всем специальностям. Приказ опубликован на сайте училища.

Студенты и преподаватели не могут посещать здание училище, за исключением сдачи экзаменов каждым студентом индивидуально. Кроме этого отменены все очные консультации.

Отмечается, что студенты, у которых нет прививки от кори, могут перенести сдачу экзаменов и зачетов на конец августа - начало сентября (с 26 августа по 9 сентября).

Неделю назад сообщалось о том, что из-за кори, всех студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение. Там карантин продлится до 13 июня.

Ранее KP.RU писал, что новые случаи заболевания корью продолжают появляться в России.