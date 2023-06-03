Дождь и сильный ветер продолжат бушевать в Москве 3 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Москвы 3 июня, в субботу, погода радовать не собирается. Весь день местами ожидается небольшой дождь, а температура воздуха поднимется не выше 14 градусов. Об этом сообщает Гидрометценр России.

Синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла. В самой Москве осадки будут небольшими, а вот на юго-востоке области дожди пройдут умеренные. Также по всему региону небо 3 июня окажется затянуто облаками, хоть и прогнозируют прояснения.

Ветер днем будет дуть северо-западный, 6-11 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Вечером он сменится более спокойным западным — 4-9 метров в секунду.

Ночью ожидают переменную облачность и преимущественное отсутствие осадков.

В течение дня атмосферное давление будет меняться от значений ниже нормы к значениям, немного ее превышающим — от 745 до 749 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU рассказывал, что накануне в столице прошли ливни с грозами, также дул сильный порывистый ветер.