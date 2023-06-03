Овчинский: В Москве стартовал проект для специалистов в области промышленного дизайна

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о запуске в столице проекта «Промышленный дизайн в Москве». Его цель - стимулирование развития этой сферы в России и рост ее значимости среди производственных компаний. Для участников проекта проведут мастер-классы, воркшопы, образовательные лекции, выставку и конференцию. В финале состоится церемония вручения премии «Лучший промышленный дизайн России».

«Повышенное внимание к этому направлению – инвестиция в будущее отечественной промышленности, - отметил глава ведомства. - Поэтому было принято решение о запуске масштабного проекта «Промышленный дизайн в Москве».

По его словам, для участия в нем приглашаются специалисты из этой области, представители предприятий, студенты профильных училищ и все заинтересованные жители. Сегодня развитие производственного сектора невозможно представить без промышленного дизайна. С его помощью создаются изделия, основой которых является эстетика, функциональность, безопасность и эргономика.

Желающие уже побывали 22 и 31 мая на первых воркшопах, мастер-классе, а также лекции, на которую пришли около сотни слушателей. Проект продлится по ноябрь включительно 2023 года. Например, образовательную программу проведут в Центре художественного производства «Своды». В ней запланированы лекции об основных понятиях и принципах промдизайна, тематические мастер-классы для учащихся профильных колледжей, воркшопы для руководителей компаний с обсуждением вопросов развития этого направления на производстве.

На выставке предприятия поделятся успешными кейсами в сфере промдизайна. Перспективы его расширения в нашей стране оценят на конференции «Тенденции развития промышленного дизайна в России». Премией «Лучший промышленный дизайн России» отметят семь проектов. Их выберут из отечественных промышленных компаний, приславших заявку на конкурс дизайн-проектов. Жюри назовет победителей с 24 по 31 августа. Они получат статус «Лучший промышленный дизайн России» и специальный знак для маркировки своих изделий.