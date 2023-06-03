Известный шеф-повар Константин Ивлев проведет мастер-класс по приготовлению ухи для москвичей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кулинарный мастер-класс по приготовлению ухи пройдет на фестивале «Рыбная неделя» в Москве. Проведет его шеф-повар Константин Ивлев. Помогать телезвезде будет радиоведущая Таня Фишер, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мастер-класс проведут в Парке Горького 4 июня, заключительный день «Рыбной недели». Мероприятие стартует в 14:00 на Пушкинской набережной

Сам Константин Ивлев рассказал, что будет готовить «городскую» уху.

— Чаще всего рыба в каждом блюде стоит, что называется, особняком, ее вкус не забивает ни один другой продукт. А вот на фестивале «Рыбная неделя» в этом году мы вместе с ведущей «Радио Дача» Таней Фишер решили приготовить «городскую» уху, в которой вкусы всех продуктов переплетаются и создают неповторимую кулинарную гармонию, — приводят слова шеф-повара в пресс-службе «Московских сезонов».

Во время мастер-класса гости смогут задавать вопросы о рыбе.

Ранее KP.RU рассказывал, что на фестиваль «Рыбная неделя» в Москве доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов.